Prefeitura de SP assina contrato de corredor de ônibus Amador Bueno da Veiga no valor de R$ 62 milhões

Obra atenderá transporte coletivo da Zona Leste, em trecho entre a Praça Micaela Vieira e a rua Embira

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obra, assinou a contratação das obras de reforma e requalificação do corredor de ônibus Amador Bueno da Veiga na zona Leste da capital paulista.

O corredor terá obras no trecho entre a Praça Micaela Vieira e a rua Embira. As intervenções contemplam a requalificação das intersecções e plataformas/paradas de ônibus com implantação de sistemas de monitoramento.

O contrato foi assinado com o Consórcio Corredor Amador Bueno – Arvek / Gestor (Arvek Técnica e Construções e Gestor Engenharia), que venceu a concorrência com valor global ofertado de R$ R$ 62 milhões (R$ 62.051.474,95). O orçamento referencial das obras foi de R$ 65,6 milhões, com prazo de execução de 12 meses a partir da data da ordem de serviço.

O traçado do corredor Amador Bueno da Veiga, de 5 quilômetros de extensão, inicia-se no encontro da Rua Dr. João Ribeiro com a Praça Micaela Vieira e segue até o cruzamento das Avenidas Dom Helder Câmara e Calim Eid, com término na Avenida São Miguel.

As intervenções previstas nas obras, que serão assumidas pelo consórcio vencedor da concorrência, estão assim descritas:

As futuras intervenções abrangem a troca do pavimento rígido na faixa do corredor, recapeamento flexível nas faixas de tráfego geral, melhoria na acessibilidade dos passeios e cruzamentos, adequação e renovação da sinalização viária, melhorias na drenagem viária, adequação da arquitetura das paradas de ônibus, implantação de instalações elétricas das paradas de ônibus, paisagismo, implantação de vala técnica para o sistema de operação do corredor, adequação da iluminação pública, ajustes e remanejamento de interferências das redes de telecomunicação para adequação das áreas para o projeto, além do remanejamento de postes para melhoria da acessibilidade.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes