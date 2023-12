Porto Feliz (SP) renova por mais 12 meses contrato do transporte “tarifa zero”

Valor subiu 50%, passando de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões

A prefeitura de Porto Feliz, cidade do interior de São Paulo com 53 mil habitantes, renovu por mais 12 meses o contrato com a empresa American Vans Transporte e Turismo para o programa de transporte gratuito municipal.

Os serviços incluem as áreas urbano e rural, com fornecimento de motoristas e sistema de rastreamento dos veículos.

Na justificativa, a prefeitura afirma que a instituição do programa de tarifa zero “Expresso Porto Feliz” possibilita a universalização da oferta de transporte público coletivo no município.

O valor total do novo contrato, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 26 de dezembro de 2023, é de R$ 3,6 milhões (R$ 3.574.067,49).

Quando comparado ao primeiro contrato, assinado em 23 de dezembro de 2022, no valor de R$ 2,4 milhões (R$ 2.448.290,88), o montante atual está 50% mais alto.

Como mostrou o Diário do Transporte, em julho de 2021 a prefeitura de Porto Feliz contratou uma empresa especializada para elaborar o plano de trabalho para o estudo do transporte público.

A principal conclusão dos trabalhos foi a de que a melhor opção seria realizar o serviço com gratuidade.

Os estudos realizados para formatação do processo licitatório para a Nova Concessão resultaram em uma tarifa muito alta para manutenção do atendimento desejável. E o estudo de viabilidade resultou em uma taxa interna de retorno baixa, indicando a necessidade de aporte financeiro pelo Poder Público para absorver parte dos custos e manter a modicidade tarifária para a população.

A prefeitura concluiu que o valor deste aporte justifica a contratação através de um modelo de prestação de serviços com custos integralmente absorvidos pelo poder público, ou seja, transporte coletivo com “tarifa zero”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes