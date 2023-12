Linha 8-Diamante operará com um trem a menos nos horários de pico por dois meses

Obras de modernização da subestação Imperatriz Leopoldina provocarão mudança na operação da linha

GUILHERME STRABELLI

A Linha 8-Diamante, da ViaMobilidade, vai operar com um trem a menos por dois meses. A mudança acontecerá por causa da realização de obras de revitalização e modernização da subestação Imperatriz Leopoldina.

Dentre as alterações, está a reforma completa de dois transformadores de alta tensão. Por causa das obras, a subestação ficará com a operação suspensa por dois meses. Neste período, a alimentação de energia da Linha 8-Diamante de trens metropolitanos será feita pelas subestações da Barra Funda e Osasco.

Com um trem a menos operando nos horários de pico, a linha operará com acréscimos de 1 minutos no intervalo médio entre as estações Júlio Prestes e Barueri. Já entre as estações Barueri e Itapevi, o intervalo terá acréscimo de 2 minutos.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte