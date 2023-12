Linha 12-Safira da CPTM opera com velocidade reduzida após falha elétrica nesta terça (26); ônibus do PAESE auxiliam no atendimento

Trens circulam em via única e com maior tempo de parada entre as estações Manoel Feio e Calmon Viana

ARTHUR FERRARI

Problemas na rede elétrica na região da estação Itaquaquecetuba afetam a circulação dos trens na linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) nesta terça-feira, 26 de dezembro de 2023.

De acordo com a estatal, o problema ocorreu por volta das 4h50, fazendo com que as composições precisem circular por via única entre as estações Manoel Feio e Calmon Viana, com intervalos médios de 30 minutos.

Vale ressaltar que, os passageiros que seguem no sentido Tatuapé devem desembarcar em Manoel Feio para realizar transferência e seguir viagem.

Ônibus do PAESE foram acionados e auxiliam no atendimento aos pasageiros entre as estações Manoel Feio e Calmon Viana.

Veja nota da CPTM:

“Na manhã desta terça-feira (26), por volta das 4h50, houve uma falha na rede aérea na região da estação Itaquaquecetuba, que atende a Linha 12-Safira. Para atuação da equipe de manutenção, os trens circulam por via única entre as estações Manoel Feio e Calmon Viana, com intervalo médio de 30 minutos. Para seguirem viagem sentido Tatuapé, os passageiros precisam desembarcar em Manoel Feio para fazer a transferência e seguir viagem. O sistema PAESE foi acionado para atender os passageiros entre as estações Calmon Viana e Manoel Feio. A CPTM pede desculpas pelo transtorno causado aos passageiros.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte