Justiça autoriza prefeitura de Teresina (PI) a retomar compra de 80 ônibus seminovos

Liminar foi expedida pelo TJ-PI nesta segunda-feira, 25 de dezembro

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura da cidade de Teresina, no Piauí, conseguiu uma liminar que suspendeu a proibição de contratação da compra de 80 ônibus seminovos. A liminar foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) nesta segunda-feira, 25 de dezembro de 2023, e suspende a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI).

Um dos argumentos apresentados pela prefeitura foi de que a matéria é de “extrema relevância pública”, destacando a importância do transporte público para a capital piauiense. Além disso, a gestão destacou que uma demora na licitação poderia acarretar “grave prejuízo” para a população.

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) anunciou a compra dos veículos para reforçar a frota. O TCE-PI foi acionado pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut), que discordava da negociação.

O desembargador José James Gomes Pereira afirmou que a “não concessão da medida liminar pode gerar prejuízos para a municipalidade”. Além disso, ele determinou multa diária de R$ 1 mil, até o limite de R$ 20 mil, em caso de descumprimento da decisão liminar pelo TCE-PI. O investimento na contratação dos ônibus deve superar os R$ 50 milhões.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte