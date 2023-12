Estado da Bahia vai lançar nova licitação para o VLT do subúrbio de Salvador

Governo quer recursos do PAC e sistema terá três eixos, sendo integrado com ônibus

ADAMO BAZANI

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciou nesta terça-feira, 26 de dezembro de 2023, que deve lançar nesta quarta-feira (27) uma nova licitação para implantar um sistema de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) no subúrbio de Salvador.

Como havia mostrado o Diário do Transporte, em 16 de agosto de 2023, o Governo da Bahia informou o rompimento do contrato de implantação do VLT/monotrilho no subúrbio de Salvador, que havia firmado com o Consórcio Skyrail (formado pelas empresas Build Your Dreams – BYD Brasil e Metrogreen).

A decisão foi tomada após a PGE-BA (Procuradoria Geral do Estado da Bahia) apontar que essa seria a solução para dar continuidade ao projeto de implantação do VLT.

O Consórcio Skyrail tinha pedido um reequilíbrio contratual apontado como impossível pela PGE, que ainda destacou irregularidades como mudança do projeto original sem autorização do poder público.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/16/governo-da-bahia-suspende-contrato-com-empresa-responsavel-pelo-vlt-do-suburbio-de-salvador/

O governador disse nesta terça-feira (26), que a nova proposta para o sistema de trilhos terá três trechos, ligando o Subúrbio, a Calçada e Piatã.

A licitação será única, mas cada trecho pode ser construído por empresas diferentes.

A rede vai ser integrada aos serviços de ônibus e o Governo da Bahia quer recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

As estruturas implantadas até o momento devem ser retiradas.

O governo ainda estuda comprar os trens do VLT do Mato Grosso, entre Cuiabá e Várzea Grande, que foi deixado de lado após inviabilidade técnica e financeira, sendo trocado por um sistema de corredores rápidos (BRT – Bus Rapid Transit) com o ônibus elétricos, mais barato e com demanda e velocidade semelhantes.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes