Rio de Janeiro faz campanha em ônibus para prevenir desaparecimento de crianças

Ação começou neste domingo e se estenderá até o dia 7 de janeiro de 2024

GUILHERME STRABELLI

O Rio de Janeiro iniciou neste domingo, 24 de dezembro de 2023, uma campanha nos ônibus da capital para prevenir o desaparecimento de crianças.

A campanha irá se estender até o dia 7 de janeiro de 2024, com vídeos informativos com instruções de segurança e prevenção ao desaparecimento de crianças sendo exibidos nos ônibus e terminais rodoviários.

A iniciativa é do governo do Estado, foi elaborada pela Fundação da Infância e Adolescência (FIA-RJ), responsável pela administração do SOS Crianças Desaparecidas, e conta com parceria do RioÔnibus (Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro) e da Onbus, que explora o serviço de mídia nos veículos e terminais.

Segundo o RioÔnibus, ao divulgar as diretrizes de prevenção, é possível atingir mais de 3 milhões de pessoas que usam os veículos e os terminais.

Luiz Henrique Oliveira, gerente do SOS Crianças Desaparecidas, classificou a parceria como fundamental para mobilizar e conscientizar a sociedade. “O grande objetivo é reduzir, ao máximo, o número de casos ao ponto de atuar prioritariamente em ações de prevenção”, diz.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte