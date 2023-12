Ônibus tomba na BR-158 e passageiros ficam feridos na tarde de domingo (24), em Santana do Livramento (RS)

Veículo fazia rota entre Rio Grande e Uruguaiana; causas do acidente ainda são apuradas

ARTHUR FERRARI

Um ônibus tombou na BR-158 na tarde deste domingo, 24 de dezembro de 2023, em Santana do Livramento, na fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente, que aconteceu no entroncamento da BR-158 com a BR-293, deixou 14 pessoas feridas levemente. Todas as vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.

O veículo fazia rota entre Rio Grande e Uruguaiana.

As circunstâncias do acidente ainda são apuradas.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte