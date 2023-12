Linha sul do Metrô de Recife (PE) para de funcionar após problema na rede de energia nesta segunda (25)

Falha aconteceu entre as estações Imbiribeira e Antônio Falcão; equipe de manutenção já foi acionada

GUILHERME STRABELLI

A Linha Sul do Metrô de Recife, capital de Pernambuco, parou de funcionar nesta segunda-feira, 25 de dezembro de 2023, após um problema na rede de energia.

A falha foi detectada nesta manhã entre as estações Imbiribeira e Antônio Falcão, na Zona Sul da cidade.

A CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) informou que a equipe de manutenção já foi acionada para reparar a rede aérea, por onde passam os cabos de energia. No entanto, não foi divulgada uma previsão para a volta do funcionamento.

A Companhia informou ainda que o Consórcio Grande Recife foi acionado para reforçar as linhas de ônibus para suprir a ausência do Metrô. De acordo com a CBTU, a Linha Centro não foi impactada pelo problema.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte