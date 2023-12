Comissão aprova liberação de R$ 5 bilhões por ano para bancar gratuidade a idosos nos ônibus e sistemas de trilhos

Recursos da União virão de royalties de petróleo e irão para Estados e Municípios; Ainda precisa passar pelo Plenário

ADAMO BAZANI

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, projeto de lei que cria um programa federal para bancar a gratuidade dos transportes coletivos urbanos e metropolitanos, por ônibus e metroferroviários, para pessoas com 65 anos ou mais.

Pela proposta, serão liberados por ano até R$ 5 bilhões de recursos da União que serão repassados para Estados e municípios.

O dinheiro virá, de acordo com o projeto, dos royalties de petróleo. Atualmente, esses recursos são para as áreas de saúde e educação.

O PL (Projeto de Lei) 4392/21 institui o Pnami (Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas) e torna permanente uma medida provisória semelhante tomada durante a pandemia de covid-19 para socorrer o setor de transportes nas cidades e Estados.

Na ocasião, em outubro de 2022, o então MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional), informou que o processo de liberação de R$ 2,46 bilhões às prefeituras e estados se encerrou dois meses antes da data-limite, que era 31 de dezembro de 2022.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/02/16/pacheco-oficializa-fim-da-mp-de-r-25-bilhoes-para-gratuidade-a-idosos-em-onibus-trens-e-metro-em-todo-o-pais/

O PL (Projeto de Lei) é do senador Nelsinho Trad e já foi aprovado no Senado Federal.

Segundo a Agência Câmara, já aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, a proposta tramita em regime de urgência. Se houver acordo político, poderá ser analisada diretamente no Plenário, sem necessidade de passar pelas demais comissões designadas a emitir parecer sobre o texto. Caso contrário, seguirá para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Toda essa movimentação deve começar logo depois do recesso parlamentar.

O parecer do relator na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), foi favorável ao projeto, com emenda de redação trocando a expressão “idoso” por “pessoa idosa” no texto.

Em nota, a Câmara explica as regras propostas pelo Projeto de Lei

Regras

O PL 4392/21 institui o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (Pnami), que prevê assistência financeira da União – limitada a R$ 5 bilhões anuais – a estados e municípios que possuem serviços de transporte público coletivo urbano regular.

O texto estabelece ainda que:

os recursos serão enviados a fundos de transporte público coletivo criados pelos entes federados, com distribuição proporcional à população municipal maior de 65 anos;

o acesso à gratuidade dependerá da apresentação de documento pessoal que comprove a idade do passageiro; e

a União divulgará os valores transferidos para cada estado ou município beneficiado.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes