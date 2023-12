VÍDEO: Ônibus são incendiados em Mogi das Cruzes (SP) neste domingo (24)

Primeiro veículo foi incendiado na Avenida Júlio Simões, enquanto o segundo na Vila Municipal

GUILHERME STRABELLI

Dois ônibus do sistema de transporte coletivo de Mogi das Cruzes, em São Paulo, foram incendiados neste domingo, 24 de dezembro de 2023. O primeiro coletivo foi incendiado por volta das 5h20, na Avenida Júlio Simões. Já o segundo foi incendiado no fim da tarde, na Vila Municipal.

No primeiro caso, três viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas, mas não conseguiram impedir que o veículo fosse totalmente destruído. Apesar do susto, não houve vítimas.

Em nota, a prefeitura confirmou que o primeiro veículo incendiado atendia a linha C-207 (Terminal Central-Parque Olímpico) e foi alvo de vandalismo. O motorista teria sido abordado por um grupo que ateou fogo no ônibus.

“A Prefeitura de Mogi das Cruzes lamenta e repudia atitudes criminosas como essa, que só trazem prejuízos aos mogianos, além de causar pânico aos moradores em um momento festivo”, disse a gestão municipal.

O itinerário é atendido por dois ônibus. A prefeitura informou que, ao lado da concessionária, está procurando uma alternativa “para minimizar os impactos no atendimento”.

Ainda não foi confirmado qual linha o segundo ônibus incendiado atendia.

Veja um vídeo:

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte