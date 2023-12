SPTrans altera trajeto de mais de 20 linhas para Ano Novo na Avenida Paulista

Mudanças vão até o dia 8 de janeiro de 2024, quando a desmontagem do palco acabará

GUILHERME STRABELLI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, informou que 22 linhas sofrerão alterações nos itinerários por causa das celebrações do Ano Novo na Avenida Paulista.

Segundo a empresa, as alterações acontecerão entre as ruas Bela Cinta e Haddock Lobo, em ambos os sentidos, para permitir a montagem e a desmontagem do palco, que receberá atrações como Zezé di Camargo, Claudia Leitte e Chitãozinho e Xororó.

Também acontece interferência viária no Túnel José Roberto F. Mellen.

As mudanças começaram na segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, e irão até o dia 8 de janeiro de 2024.

Confira as linhas afetadas:

917H/10 Term. Pirituba – Metrô Vl. Mariana

917M/10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

917M/31 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

975A/10 Vl. Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

508L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

Sentido único: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

805L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

Sentido único: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. Bela Cintra, R. Matias Aires, R. Maceió, Av. Angélica, prosseguindo normal.

874T/10 Ipiranga – Lapa

Ida: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. Bela Cintra, R. Matias Aires, R. Maceió, Av. Angélica, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

478P/10 Sacomã – Vl. Romana

Ida: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

N506/11 Term. Sacomã – Metrô Vl. Madalena

Ida: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

875A/10 Aeroporto – Perdizes

Ida: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

669A/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel

Ida: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

715M/10 Jd. Maria Luiza – Lgo. da Pólvora

775P/10 Jd. Guaraú – Metrô Ana Rosa

857P/10 Term. Campo Limpo – Paraíso

857R/10 Term. Campo Limpo – Aclimação

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

857R/41 Est. Hebraica Rebouças – Ana Rosa

Sentido único: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

809V/10 Vl. Gomes – Metrô – Trianon – MASP

Sentido único: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, prosseguindo normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, prosseguindo normal.

875H/10 Term. Lapa – Metrô Vl. Mariana

875P/10 Metrô Barra Funda – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

874C/10 Pq. Continental – Metrô – Trianon – MASP

Sentido único: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, prosseguindo normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

877T/10 Vl. Anastácio – Metrô Paraíso

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. Bela Cintra, R. Matias Aires, R. Maceió, Av. Angélica, prosseguindo normal.

