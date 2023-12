Taboão da Serra (SP) passa a contar com Tarifa Zero nos ônibus municipais aos domingos e feriados a partir deste domingo (24)

Pessoas com mais de 60 anos passam a ter direito a gratuidade também em dias úteis

ARTHUR FERRARI

Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, passa a contar com ônibus municipais gratuitos para todos aos domingos e feriados a partir deste domingo, 24 de dezembro de 2023.

De acordo com o prefeito Aprígio, a medida celebra o avanço da parceria com as concessionárias, proporcionando a todos o direito do transporte.

Vale ressaltar que as pessoas com mais de 60 anos também serão beneficiadas em dias úteis, ficando isentas do valor da tarifa.

A Tarifa Zero aos domingos e feriados é válida em todas as linhas municipais de Taboão da Serra.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte