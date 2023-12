Prefeitura de Canoas (RS) prorroga contrato e Sogal continua operando transporte coletivo municipal por mais um ano

Sem renovação ônibus deixariam de atender passageiros a partir de terça (26), quando vence o atual acordo; município estuda nova licitação

ARTHUR FERRARI

A Câmara Municipal de Canoas aprovou na sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, por 20 votos a um, a prorrogação de um ano do contrato com a Sogal, empresa responsável pela operação do transporte coletivo e seletivo municipal por ônibus.

A prefeitura estuda uma nova licitação, mas ainda não há data definida para sua publicação em Diário Oficial, o que deixou a cidade sem saída, já que o contrato com a concessionária dos ônibus chega ao fim na próxima terça-feira (26), e caso não fosse renovado, os passageiros do sistema ficariam desatendidos.

“Os contratos venceriam no dia 26 e a cidade não pode ficar sem transporte”, disse Leandro Machado, secretário adjunto de Transportes.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte