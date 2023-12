Ônibus rodoviário tomba no Km 49 da BR-365, no Norte de Minas Gerais, deixando passageiros feridos

Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (23), na altura do município de Claro dos Poções

ARTHUR FERRARI

Um ônibus rodoviário tombou na madrugada deste sábado, 23 de dezembro de 2023, no Km 49 da BR-365, na altura do município de Claro dos Poções, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo que saiu de Americana (SP) transportava 48 pessoas, sendo dois motoristas. Apenas três passageiros ficaram feridos levemente, sendo mulher de 32 anos e dois homens, um de 48 e outro de 65 anos.

Samu, Corpo de Bombeiros e PRF (Polícia Rodoviária Federal) atenderam a ocorrência.

O trânsito chegou a ser totalmente interditado após o acidente, mas as faixas foram liberadas durante a manhã.

Arthur Ferrari, ara o Diário do Transporte