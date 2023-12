Ônibus fretado tomba após colidir frontalmente com carro na BR-369, em Ortigueira (PR), deixando pessoas mortas e feridas

Acidente aconteceu no Km 375 da Rodovia do Café; veículo de passeio invadiu o sentido contrário e causou acidente

ARTHUR FERRARI

Um ônibus fretado e um carro colidiram de frente na noite de sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, no Km 375 da BR-369, conhecida como Rodovia do Café, próximo ao município de Ortiqueira, no Norte do Paraná.

De acordo com a PRF (Policia Rodoviária Federal), após a colisão frontal, o ônibus, que transportava 40 passageiros entre Campo Grande (MS) E Caiobá (PR), tombou e deslizou por vários metros na pista.

O motorista do veículo de passeio, que invadiu o sentido contrário e causou o acidente, morreu na hora. Já no ônibus 37 passageiros se feriram.

Um terceiro veículo, um carro com placas de Curitiba (PR), não conseguiu frear a tempo e também acabou batendo no carro que invadiu a contra mão e causou o acidente, que estava parado na pista após a primeira colisão.

Do total de feridos, dois estão em estado grave e 15 foram encaminhados com escoriações leves para hospitais da região.

Não foi constatada a ingestão de álcool por nenhum dos condutores envolvidos.

O tráfego de veículos ficou completamente interrompido nos dois sentidos da BR-376 das 22h30 de sexta-feira até às 04h30 deste sábado (23).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte