Linhas municipais de São Paulo que atendem a Parada Museu Judaico terão pontos provisórios na Avenida Nove de Julho

Alteração acontecerá por causa de obras na parada; 20 linhas serão afetadas

GUILHERME STRABELLI

A SPTrans (São Paulo Transporte), empresa responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, informou que, a partir do dia 2 de janeiro de 2024, 20 linhas que atendem ao Museu Judaico de São Paulo terão pontos provisórios na Av. Nove de Julho.

As causa da implantação dos pontos provisórios são obras na Parada do Museu, localizada na Avenida Nove de Julho, nº 801. Os pontos provisórios acontecerão na mesma via, sob o Viaduto Júlio de Mesquita.

Seguem as linhas afetadas:

6475/10 Jd. Vaz de Lima / Term. Bandeira

8605/10 Term. Campo Limpo/ Term. Bandeira

N701/11 Term. Sto. Amaro/ Term. Pq. D. Pedro II

106A/10 Metrô Santana/ Itaim Bibi

6358/10 Jd. Luso/ Term. Bandeira

6913/10 Term. Varginha/ Term. Bandeira

609F/10 Chác. Santana/ Term. Princ. Isabel

6400/10 Term. João Dias/ Term. Bandeira

6403/10 Term. João Dias/ Term. Pq. D. Pedro II

6450/10 Term. Capelinha/ Term. Bandeira

6451/10 Term. Capelinha / Term. Bandeira

6500/10 Term. Sto. Amaro/ Term. Bandeira

6505/10 Term. Guarapiranga/ Term. Bandeira

6250/10 Jd. Jaqueline / Term. Bandeira

6262/10 Ceasa/ Term. Bandeira

8610/10 Jd. São Paulo VI/ Term. Bandeira

6200/10 Term. Sto. Amaro/ Term. Bandeira

6291/10 Inocoop Campo Limpo/ Term. Bandeira

6414/10 Socorro/ Term. Bandeira

6422/10 Vl. Cruzeiro/ Term. Bandeira

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte