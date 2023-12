Assembleia de Goiás aprova projeto que facilita compra de passagens de ônibus por idosos

Medida visa aprimorar a acessibilidade do transporte público intermunicipal através da internet

GUILHERME STRABELLI

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou em primeira votação projeto de lei (PL) nº 4358/23, que visa facilitar a compra de passagens de ônibus para os idosos, aprimorando a acessibilidade através da internet.

O projeto é de autoria do deputado Ricardo Quirino (Republicanos) e pretende oferecer a possibilidade de aquisição dos bilhetes do transporte pela internet em sites e aplicativos.

O deputado acredita que o método trará vantagens para os usuários, que poderão adquirir as passagens mais facilmente, sem filas nos guichês. Os idosos terão garantia do assento, o que, de acordo com o parlamentar, melhora a acessibilidade do transporte.

Atualmente, a lei que dispõe sobre a gratuidade da passagem em ônibus intermunicipais em Goiás garante ao idoso o acesso gratuito de dois assentos nos ônibus, mediante comprovação de renda máxima de dois salários mínimos ou menos. Caso os assentos estejam ocupados, deve ser ofertado desconto de 50% no valor da passagem.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte