Viagens rodoviárias em São Paulo devem aumentar 14% durante o fim de 2023 e início de 2024

Destinos mais procurados são Litoral Norte, região serrana e pontos turísticos do interior

O movimento de passageiros em viagens rodoviárias pelo Estado de São Paulo está previsto para registrar um aumento significativo de 14% em comparação com o ano passado, durante as festas de fim de ano e nos dois primeiros meses de 2024.

Projeções indicam que mais de 950 mil passageiros devem embarcar nos terminais rodoviários do Jabaquara, Barra Funda e Tietê somente durante o Natal e Ano Novo. Os destinos preferidos costumam ser o Litoral Norte, região serrana e cidades do interior com atrações turísticas, resorts e hotéis fazenda, especialmente em viagens com crianças.

Essa estimativa é fornecida pelas empresas participantes do Busão Legal, uma iniciativa das associadas ao SETPESP (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de São Paulo). O SETPESP afirma que os turistas têm demonstrado uma preferência crescente por viagens de ônibus, especialmente no estado paulista, com uma ênfase notável na antecipação das compras.

De acordo com o Sindicato, foi observado um aumento expressivo de 22% nas compras antecipadas, com destaque para os serviços leito e executivo, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Essa tendência reflete a crescente procura por viagens rodoviárias como opção preferencial para os deslocamentos durante as festividades e início do próximo ano.

Antônio Laskos, diretor executivo do SETPESP, relata que a segurança e o conforto oferecidos pelos veículos de seus associados têm impulsionado a preferência pelo meio de transporte rodoviário. Ele observa uma mudança significativa, com um notável aumento de pessoas que anteriormente optavam por viagens de avião ou carro.

Laskos enfatiza o crescimento do setor e atribui ao excelente serviço prestado pelas empresas afiliadas ao Busão Legal. Ele destaca que a frota é renovada anualmente, com investimentos atuais que ultrapassam R$ 600 milhões. Essa renovação constante assegura que o setor esteja preparado para atender à demanda adicional de passageiros esperada para o período.

“O setor está crescendo, e grande parte disso se deve ao compromisso com a qualidade do serviço e aos investimentos significativos realizados pelas empresas do Busão Legal. Estamos preparados para proporcionar segurança e conforto aos passageiros durante esse período de aumento na demanda”, relata o diretor.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte