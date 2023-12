Transporte coletivo de Canoas (RS) terá horários de verão a partir de terça-feira (26)

Cidade terá redução do número de viagens durante os meses de janeiro e fevereiro

GUILHERME STRABELLI

O transporte público de Canoas, no Rio Grande do Sul, terá horários de verão a partir da próxima terça-feira, 26 de dezembro de 2023.

A empresa Sogal, que opera os veículos, aplicará uma mudança na tabela de horários por causa da diminuição na quantidade de usuários entre janeiro e fevereiro, por causa das férias escolares.

As operações do sistema convencional terão redução no número de horários, indo de 1.459 para 1.336. Já o sistema seletivo diminuirá de 107 para 52, com operações apenas nos horários de pico.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte