Papai Noel chegará de trem à Estação São Francisco, em Alagoinhas (BA), nesta sexta-feira (22)

Visitas estarão liberadas a partir das 18h

MICHELLE SOUZA

A partir das 18h desta sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, a SECET (Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo) em parceria com a Companhia Ferroviária VLI, de Alagoinhas, na Bahia, traz uma novidade para o Natal Iluminado deste ano, que é a chegada de trem do Papai Noel à Estação São Francisco.

O prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto, ressaltou a importância do evento. “Será um momento de magia para as famílias do município. Excelente oportunidade para as crianças poderem se divertir e imergir no universo encantado das festas natalinas”.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte