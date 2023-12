Linha 3-Vermelha do Metrô operou com velocidade reduzida após ato de vandalismo na via na estação Santa Cecília; Linha 1 também foi prejudicada

Problema foi detectado por volta das 20h50; trens também operaram com maior tempo de parada nas estações

GUILHERME STRABELLI

Na noite desta sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, os trens que circularam na Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo operaram com velocidade reduzida devido a interferência na via na Estação Santa Cecília.

Ocorreu um ato de vandalismo, segundo o Metrô. Um passageiro desceu à via e danificou um trilho responsável pelo fornecimento de energia

O problema foi detectado por volta das 20h50. Além da velocidade reduzida, as composições também operaram com maior tempo de parada nas estações da linha.

Somente por volta de 22h40 a situação foi normalizada.

O Metrô de São Paulo informou que as equipes da empresa estão atuando para normalizar a situação e retomar a operação padrão.

Devido às restrições operacionais na Linha 3-Vermelha, a Linha 1-Azul também passou a operar com velocidade reduzida.

“Os trens da Linha 3-Vermelha circulam com velocidade reduzida desde às 21h, em razão de uma intercorrência no sistema de energia na região da estação Santa Cecília, causada por um passageiro que entrou na via e danificou o trilho de alimentação elétrica das composições. Para que técnicos do Metrô restabeleçam o sistema, os trens estão circulando em via única (via singela) nos dois sentidos, no trecho entre as estações Sé e Santa Cecilia.”

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte