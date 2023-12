Liminar do TCE suspende compra de ônibus elétricos pela prefeitura de Curitiba (PR)

Projeto foi aprovado pela Câmara dos Vereadores nesta semana e autoriza a aquisição de 70 veículos

GUILHERME STRABELLI

Uma liminar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) suspendeu a compra de 70 ônibus elétricos pela prefeitura de Curitiba. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, e cabe recurso pela prefeitura.

A lei que autoriza a compra dos veículos foi aprovada na terça-feira, 19 de dezembro. Ao todo, foram 22 votos favoráveis e 7 contrários. O projeto autoriza o Executivo a gastar até R$ 317 milhões para adquirir os veículos.

A decisão alega suposta improbidade administrativa na aquisição. O conselheiro Maurício Requião, responsável pela liminar, citou alguns itens apresentados em denúncia.

Dentre eles, estão o valor de compra elevado dos veículos, problemas de armazenamentos de veículos elétricos, a não demonstração de estudos ambientais que comprovem vantagem na utilização dos veículos elétricos e possíveis alterações no valor da tarifa técnica.

O conselheiro pede que a prefeitura, a Câmara de Vereadores, a Urbanização de Curitiba (Urbs), o Fundo de Urbanização de Curitiba (FUC) e o prefeito Rafael Greca se manifestem. O documento estabelece prazo de até 15 dias.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte