Horários dos ônibus na Região Metropolitana de Curitiba (PR) serão alterados durante Natal e Ano-Novo

Amep informou que as alterações são temporárias e visam otimizar o serviço

MICHELLE SOUZA

Os horários dos ônibus do transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba (PR) serão alterados por causa do Natal e do Ano-Novo. De acordo com a Amep (Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná), as alterações são temporárias e visam otimizar o serviço, considerando a redução natural na demanda durante os feriados.

Por meio dos canais de comunicação disponibilizados pelas empresas de transporte público e também no site da Amep, os passageiros poderão consultar os horários específicos de cada linha.

Confira os horários:

23/12/2023 – Sábado

A programação de horários estabelecida para os sábados será mantida

24/12/2023 – Domingo

Véspera de Natal terá a tabela habitual dos domingos.

25/12/2023 – Segunda-feira

Visto que a demanda historicamente é baixa nesta data, será adotada a tabela de domingo.

30/12/2023 – Sábado

Tabela de horários dos sábados será mantida

31/12/2023 – Domingo

Na véspera no Ano-Novo vai vigorar a tabela de horários habitual dos domingos.

01/01/2024 – Segunda-feira

Para garantir a continuidade dos serviços essenciais de transporte público, no primeiro dia do ano, os horários de ônibus seguirão a tabela de domingo.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte