Diretoria da ANTT mantém decisões que suspenderam linhas da Catedral, JS Turismo (Cetro), Real Maia, Matriz Transportes e Viação Montes Belos

Votação foi unânime e reforçou efeitos das portarias 52 e 62, que penalizaram as empresas, além da Decisão Supas nº 743

ALEXANDRE PELEGI

A Diretoria Colegiada da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) negou os recursos apresentados pelas empresas Catedral (Kandango), JS Turismo (Cetro), Realmaia, Matriz Transportes e Viação Montes Belos quanto à suspensão de medidas editadas pelas superintendências da autarquia.

As medidas foram tomadas em votação da Reunião da Diretoria Colegiada realizada nesta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

No caso das empresas Realmaia, Matriz e Montes Belos, o recurso foi no sentido de suspender a Portaria nº 52, de 19 de outubro de 2023. Esta portaria determinou que 39 empresas do transporte rodoviário interestadual parassem de operar suas linhas. (Relembre)

A penalização pela ANTT ocorreu após as empresas terem sido flagradas “em contínuo descumprimento das regulamentações desde janeiro de 2023, sobretudo devido à não submissão dos dados ao sistema de monitoramento da ANTT (Monitriip)”.

Já no caso da empresa JS Turismo (Cetro), o recurso interposto se deu em face da Decisão Supas nº 743, de 25 de outubro de 2023, que suspendeu a comercialização de bilhete de passagens. (Relembre)

Por fim, a Kandango (Catedral) apresentou recurso à ANTT para suspender a Portaria Sufis nº 62, de 24 de novembro de 2023, que penalizou a empresa. (Relembre)

Em todos os casos, as penalizações persistirão até a decisão de mérito do Processo Administrativo Ordinário a cada caso.

Print da Pauta da 972ª Reunião de Diretoria da ANTT:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes