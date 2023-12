Araras (SP) aluga 40 ônibus para o transporte local por R$ 26 milhões

Serviços na área urbana abrangem até 250 cinquenta mil km/mês, durante o período de um ano; locação inclui combustível e toda despesa de manutenção

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Araras (SP) vai alugar pelo período de 12 meses 40 ônibus para os serviços do transporte coletivo urbano municipal.

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, foi divulgado o resultado do pregão, cujo critério de julgamento foi o de menor preço por quilômetro.

De acordo com a publicação, a licitação realizada pelo SMTCA – Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras, foi homologada para a Expresso Auto Bus Transportes Ltda, no valor de R$ 26 milhões (R$ 26.190.000,00).

A locação inclui combustível e toda despesa de manutenção.

Criada de 01 de outubro de 1984, inicialmente chamada de Empresa Municipal de Transportes Coletivos – EMTC, a SMTCA é uma empresa municipal, responsável pela operação e gestão dos serviços de ônibus municipais.

Como mostrou o Diário do Transporte, a empresa pública é quem contrata os funcionários necessários para a operação. Em junho deste ano, por exemplo, a SMTCA lançou um processo seletivo para contratar motoristas de ônibus, funileiro/pintor, borracheiro, entre outras, com salários que variavam de R$ 1.902,89 a R$ 2.840,32. (Relembre)

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes