Viação Garcia/Brasil Sul cresce no ranking empresarial de Londrina (PR), firmada como a 8ª maior geradora de empregos na região

Empresa de transporte de passageiros avançou três posições, agora fazendo parte do “top 10” do município

YURI SENA

A Viação Garcia/Brasil Sul ascendeu no ranking das maiores empresas empregadoras de Londrina (PR), tendo saindo da 11ª posição em 2022 para alcançar o 8º lugar neste ano. Na última segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, o Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) revelou a relação das companhias que lideram a geração de postos de trabalho formais e homenageou as vinte primeiras.

A lista divulgada pelo Codel baseia-se nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) para realizar o levantamento.

Com as empresas coligadas Princesa do Ivaí, Santo Anjo e LondriSul, o grupo transporta em média 23 milhões de passageiros por ano em sete estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais).

Além de operar no transporte rodoviário de passageiros, oferece serviços de fretamento para indústrias, turismo, transporte de encomendas rápidas, transporte urbano e metropolitano de passageiros, bem como a revenda de ônibus seminovos.

Com uma força de trabalho distribuída por diversos municípios, o grupo gera aproximadamente 2.400 empregos diretos. Sua operação abrange uma extensa rede de 370 pontos de venda de passagens, guichês em rodoviárias e 23 garagens equipadas para a manutenção da frota, composta por cerca de 800 ônibus que são constantemente renovados. O ano de 2023 destacou-se como o período de maior aquisição de ônibus pela empresa, totalizando a compra de 147 veículos de última geração.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte