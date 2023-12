Transporte público de Caxias do Sul (RS) vai contar com um modelo inédito de ônibus, a partir das próximas semanas

Veículo tem maior capacidade de passageiros e eixo bidirecional dianteiro

MICHELLE SOUZA

A concessionária que administra o serviço do transporte coletivo em Caxias do Sul (RS) informou que a partir das próximas semanas a cidade contará com um modelo de ônibus inédito na frota.

O novo veículo tem maior capacidade de passageiros e eixo bidirecional dianteiro. Ele está em testes e será alocado nas linhas com maior número de passageiros, como a L02 – Salgado Filho e TR01 – Troncal.

Para que o teste seja realizado, a SMTTM (Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade) já emitiu toda a documentação, inicialmente por um prazo de 20 dias.

A cor do ônibus é amarela, com chassi de 15 metros de extensão, da Volkswagen. Possui capacidade para até 108 passageiros e, se for aprovado nos testes, poderá ser adquirido pela empresa no intuito de substituição e renovação da frota operacional.

A principal característica do veículo é o eixo bidirecional dianteiro, um sistema que facilita o para o motorista na trafegabilidade, principalmente em curvas de bairros. Possui três portas, uma para o embarque e duas para o desembarque.

