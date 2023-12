SPTrans aprova ônibus elétrico Marcopolo Attivi Integral para operação no transporte coletivo municipal de São Paulo

Multinacional brasileira investiu R$ 50 milhões para produção do modelo em sua planta no Espírito Santo; meta é de que 400 veículos do tipo sejam entregues à capital em 2024

O ônibus elétrico Attivi Integral, com chassi e carroceria próprios, acaba de ser aprovado pela São Paulo Transporte S/A (SPTrans) – responsável pela gestão do sistema de transporte público por ônibus na cidade paulistana – para ser utilizado pelas operadoras de ônibus da capital paulista.

Com a aprovação do veículo, a multinacional brasileira, que anunciou recentemente um investimento de R$ 50 milhões para a fabricação do ônibus elétrico na planta de São Mateus, no Espírito Santo, tem como meta comercializar 400 unidades do Attivi Integral para a cidade de São Paulo no próximo ano.

“Como principal fabricante brasileira de ônibus, reforçamos que estamos prontos para suprir às necessidades do transporte coletivo eletrificado de São Paulo (SP). Temos a eletromobilidade como uma das principais iniciativas para contribuir com a descarbonização e o Attivi Integral é uma solução que conta com a tradição e a confiança de uma marca que está no mercado há mais de 70 anos”, pontua Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

Após a aprovação do veículo, a Marcopolo inicia a fase de demonstrações do modelo para as operadoras de ônibus da capital paulista. A produção dos veículos iniciará a partir das demandas das empresas que atuam na cidade.

O Attivi Integral é um veículo que conta com configurações diferenciadas e adaptáveis, capazes de atender às condições de operação e durabilidade exigidas pelas operadoras brasileiras. Na fase de testes do veículo em São Paulo, diferenciais técnicos de desempenho reforçaram o bom desempenho do modelo produzido nacionalmente.

“O Attivi Integral é um projeto que consolida o desenvolvimento de uma solução nacional completa de mobilidade urbana sustentável, graças a expertise da engenharia brasileira. O modelo prioriza o uso de componentes nacionais e conta com planos de serviços para dar total assistência e segurança aos operadores, com atendimento pós-vendas e peças de reposição, incluindo sistema de recarga e manutenção das baterias”, destaca Portolan.

Além da aprovação para a capital paulista, a Marcopolo já realizou testes do Attivi Integral em Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Goiânia (GO), Salvador (BA) e Angra dos Reis (RJ). A companhia conta ainda com cerca de 700 ônibus elétricos e híbridos, feitos com chassis de parceiros, rodando pela Colômbia, Chile, Argentina e Austrália, além do Brasil.

Desempenho e Performance do Attivi de São Paulo

Ao longo de três meses, o Attivi Integral foi submetido a diferentes avaliações, como o desempenho em subidas de até 17% na inclinação de rampas, com o carro totalmente carregado, testes de aceleração e frenagem de emergência, análises do sistema de direção, raio de giro e o mais complexo teste de autonomia, com condições de 50%, 75% e 100% de carregamento de passageiros, inclusive em temperatura ambiente mais severa, em torno de 37°C.

“O Attivi conquistou excelente resultado na avaliação dos requisitos técnicos e está pronto para circular nas ruas da capital paulista. Inclusive, durante as avaliações, o sistema de ar-condicionado do ônibus também foi muito exigido e apresentou ótimo desempenho, permitindo uma temperatura de conforto aos passageiros e motorista”, revela o diretor da Marcopolo.

Durante os testes, o veículo manteve a performance das 6h às 22h, de forma ininterrupta, com uma recarga noturna de bateria. O Attivi Integral conta ainda com um sistema de freio regenerativo, que permite o aumento da eficiência energética do veículo por recargar a bateria ao longo do trajeto, por meio de um dispositivo desenvolvido pela engenharia da Marcopolo e que trabalha em conjunto com o sistema de freios ABS. A frenagem ocorre gradualmente, permitindo saídas suaves, seguras e econômica do veículo.

A ergonomia do espaço do motorista também é destaque, pois permite uma condução segura e confortável. Enquanto o painel de instrumentos, apresenta todas as informações para proporcionar melhor dirigibilidade nas mais severas condições do trânsito da cidade de São Paulo.

Ficha Técnica Attivi de São Paulo

Chassi Integral Low Entry com capacidade total de 20,6 mil kg

Capacidade – até 80 passageiros

Autonomia de até 250 km e Tempo de Carga de até 4 horas

Modelo de Plug de carregamento utilizado no chassi PLUG-IN CCS 2

Motor de tração Central com potência de 385kW e torque de 2800Nm

Capacidade do Eixo Dianteiro – 7,6 mil kg

Capacidade do Eixo Traseiro 13,0 mil kg

Comprimento – até 13 m

Largura – 2,55 m

Freios a disco dianteira e tambor na traseira com ABS (Door Brake)

Direção eletro-hidráulica

Suspensão pneumática

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte