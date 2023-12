Nunes inicia processo de desapropriação de mais de seis mil metros quadrados de imóveis para obra do corredor Radial Leste I

Corredor de ônibus na capital paulista vai do Terminal Parque Dom Pedro II até a Rua Professor Miguel Russiano, próximo à avenida Aricanduva

ALEXANDRE PELEGI

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, publicou decreto nesta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, declarando de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares necessários à implantação do Corredor Radial Leste 1.

Os imóveis estão situados nos Distritos Belém, Mooca e Tatuapé, e estão contidos na área total de mais de seis mil metros quadrados (6.118,00 m²).

Veja o decreto com o descritivo das áreas:

BRT RADIAL LESTE I

Dividida em três lotes, a concorrência contempla as obras do trecho que vai do Terminal Parque Dom Pedro II até a Rua Professor Miguel Russiano, próximo à avenida Aricanduva, e deve atender a 300 mil pessoas por dia. No total, o corredor terá 9,74 km e cada empresa vai fazer um trecho.

Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 9 de novembro passado a SPObras divulgou a classificação da primeira fase do certame. Foram classificadas as propostas apresentadas para os três lotes, tendo por data-base o mês de Setembro/2023:

Este corredor de ônibus rápidos é considerado um dos principais projetos no programa de metas da prefeitura na área de transportes.

O TCM havia suspendido a concorrência, alegando que o edital poderia gerar um sobrepreço às obras de mais de 65 milhões aos cofres públicos, ou seja, 13% do valor total, sendo a maior parte deste valor (R$ 54,2 milhões), com fornecimento e montagem de estruturas metálicas.

Entre os apontamentos era de que esta licitação, que na época projetava ultrapassar R$ 500 milhões, deveria ter audiências públicas, o que não foi constatado pelo TCM.

Como mostrou o Diário do Transporte, a licitação destinada a contratar empresa ou consórcio de empresas para as obras do Corredor BRT Radial Leste I foi lançada no dia 22 de dezembro de 2022. A SPObras (São Paulo Obras), empresa pública do município, responsável pelo processo licitatório, suspendeu a concorrência em 21 de janeiro de 2023. (Relembre)

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes