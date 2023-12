Micro-ônibus de Natal atende gratuitamente população de Jundiaí (SP) até noite desta sexta-feira (22)

Veículos realizam parada em quatro pontos na região central da cidade

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A população de Jundiaí (SP) poderá utilizar gratuitamente os micro-ônibus do Expressinho de Natal até 22h30 desta sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

O itinerário dos coletivos conecta o Espaço Expressa e o Centro, pelo Circuito Natal Luz.

Estima-se que mais de cinco mil passageiros viajem no transporte coletivo em questão. Até o momento, foram transportadas cerca de quatro mil pessoas.

“Além do Expressinho fazer parte do clima natalino, com festas e luzes, colabora para que as pessoas a circularem pelo Centro, sem a preocupação em estacionar, ajuda o comércio e ainda serve para análise do transporte público”, comenta o Gestor da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte Público (UGMT), Aloysio Queiroz.

Os micro-ônibus percorrem as principais ruas do Centro Histórico de Jundiaí, com embarques programados em um intervalo de aproximadamente 20 minutos cada, com início a partir das 18h e término às 22h30.

Os passageiros também poderão utilizar os coletivos para conferir exposições no Museu Ferroviário, aberto todos os dias das 10h às 22h.

Pontos de parada no Centro:

Rua do Rosário – altura do nº 725 (próximo ao Fórum)

Rua do Rosário – altura do nº 297 (próximo à Catedral)

Rua do Rosário – altura do nº 55 (próximo ao antigo Quartel)

Rua Barão de Jundiaí – altura do nº 128 (em frente à Pinacoteca e à Câmara Municipal)

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte