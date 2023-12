Embu das Artes (SP) adota tarifa zero nos ônibus municipais aos sábados, domingos e feriados

Usuários terão de passar pelas catracas e empresa JTP será remunerada por subsídios

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Embu das Artes, na Grande São Paulo, decidiu adotar tarifa zero nos ônibus municipais aos sábados, domingos e feriados.

A medida entra em vigor já neste fim de semana.

O decreto que prevê a gratuidade para todos os passageiros e em todos os ônibus foi publicado nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023.

Mas atenção: a gratuidade só vale nos ônibus da empresa JTP Transportes, azul claro, que faz as linhas municipais. Ônibus intermunicipais da EMTU (azul escuro) continuam cobrando normalmente as tarifas porque são de gestão do Estado e não da prefeitura.

De acordo com o decreto, os usuários terão de passar pelas catracas e empresa JTP será remunerada por subsídios.

O acesso do usuário ao transporte coletivo público de passageiros municipal nos dias estabelecidos no art. 1º será feito mediante liberação manual de acesso ao veículo pela equipe de bordo do veículo, nos termos e procedimentos previamente aprovados pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

