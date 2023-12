Trem natalino fará parada no Centro de Santos (SP) nesta quinta-feira (21)

Composição é iluminada com mais de 3 mil metros de fita LED e poderá ser fotografada pela população

GUILHERME STRABELLI

Um trem instagramável irá passar pelo Centro Histórico da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, nesta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. O Trem de Natal da Rumo Logística deverá passar pelo município e parar na Praça Barão do Rio Branco, por volta das 17h.

O trem ficará próximo à um túnel iluminado com cordões de luz Led na Rua Tuiuti. Ao chegar na Praça, a composição ficará parada e a população poderá tirar fotos. O veículo passou por diversas cidades do interior paulista. O roteiro inclui cidades como Sumaré, Araraquara, São José do Rio Preto, Rio Claro, Americana, Campinas e Cubatão.

Ao total, o veículo, que está iluminado com mais de 3 mil fitas de LED, percorrerá mais de 800 quilômetros.

Os responsáveis pelo veículo recomendam que as pessoas fiquem à uma distância de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem. Além disso, escolher um local seguro para registrar as selfies e não subir nas locomotivas ou vagões em movimento também estão entre as recomendações.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte