Trecho da Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Caraguatatuba, será liberado durante Natal e Ano Novo

Interdição para obras será retomada em 8 de janeiro de 2024

Nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, o Governo de São Paulo autorizou o início da operação especial de tráfego no Contorno Norte de Caraguatatuba, sentido Ubatuba, na Rodovia dos Tamoios (SP-099).

Com a liberação do trecho de cerca de oito quilômetros até 7 de janeiro de 2024, a previsão é de que haja uma maior fluidez e segurança no acesso a destinos no Litoral Norte no decorrer do Natal e Ano Novo.

“O governador Tarcísio de Freitas tem dado uma atenção especial para o Litoral Norte e autorizou, no início da gestão, os investimentos para aquisição dos equipamentos de automação e segurança para os túneis do contorno da Tamoios, que não estavam previstos, o que permitiu que esta obra tornasse realidade”, afirmou o vice-governador Felicio Ramuth.

A partir de 8 de janeiro, o trecho em questão será interditado no período noturno de segunda a quinta-feira, das 22h às 6h, para o prosseguimento das obras no local. Nesse caso, a orientação é de que os motoristas façam o trajeto pela Rodovia Rio-Santos (SP-055).

Durante às sextas-feiras, sábados e domingos, o trecho terá liberação total.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte