SPTrans altera trajetos de 22 linhas para o Ano Novo na Avenida Paulista

Mudanças vão até o dia 8 de janeiro de 2024, quando a desmontagem do palco acabará

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, informou que 22 linhas sofrerão alterações nos itinerários por causa das celebrações do Réveillon na Avenida Paulista.

Segundo a empresa, as alterações acontecerão entre as ruas Bela Cinta e Haddock Lobo, em ambos os sentidos, para permitir a montagem e a desmontagem do palco. Também acontece interferência viária no Túnel José Roberto F. Mellen.

As mudanças começaram na segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, e irão até o dia 8 de janeiro de 2024.

Neste ano, a festa de ano novo terá shows de Zezé di Camargo, Ton Carfi, Claudia Leitte, Chitãozinho & Xororó, Escola de Samba Mocidade Alegre, Max de Castro e Baile do Simonal.

Confira as linhas afetadas:

917H/10 Term. Pirituba – Metrô Vl. Mariana

917M/10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

917M/31 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

975A/10 Vl. Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

508L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

Sentido único: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

805L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

Sentido único: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. Bela Cintra, R. Matias Aires, R. Maceió, Av. Angélica, prosseguindo normal.

874T/10 Ipiranga – Lapa

Ida: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. Bela Cintra, R. Matias Aires, R. Maceió, Av. Angélica, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

478P/10 Sacomã – Vl. Romana

Ida: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

N506/11 Term. Sacomã – Metrô Vl. Madalena

Ida: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

875A/10 Aeroporto – Perdizes

Ida: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

669A/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel

Ida: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

715M/10 Jd. Maria Luiza – Lgo. da Pólvora

775P/10 Jd. Guaraú – Metrô Ana Rosa

857P/10 Term. Campo Limpo – Paraíso

857R/10 Term. Campo Limpo – Aclimação

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

857R/41 Est. Hebraica Rebouças – Ana Rosa

Sentido único: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

809V/10 Vl. Gomes – Metrô – Trianon – MASP

Sentido único: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, prosseguindo normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, prosseguindo normal.

875H/10 Term. Lapa – Metrô Vl. Mariana

875P/10 Metrô Barra Funda – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

874C/10 Pq. Continental – Metrô – Trianon – MASP

Sentido único: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, prosseguindo normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

877T/10 Vl. Anastácio – Metrô Paraíso

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Min. Rocha Azevedo, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Paulista, Al. Min. Rocha Azevedo, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. Bela Cintra, R. Matias Aires, R. Maceió, Av. Angélica, prosseguindo normal.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte