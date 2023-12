Linhas do transporte coletivo de Contagem (MG) terão o horário de atendimento estendido a partir desta quarta-feira (20)

Ampliação acontece por causa do horário no comércio para as compras de Natal

MICHELLE SOUZA

A partir desta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, seis linhas de ônibus do transporte coletivo em Contagem (MG), terão o último horário de atendimento remanejado. O objetivo da mudança é atender às demandas da população durante as compras de Natal. A alteração vai até sábado (23).

A Transcon e as empresas de transporte público disseram que a decisão de estender o horário de atendimento foi tomada em conjunto, para proporcionar um período maior para as compras, especialmente no fim de semana, quando as atividades comerciais costumam ser mais intensas.

Alterações nos dias 20, 21 e 22:

Linhas 101 A, 101 D, 174, 0402 e 303 terão o último horário ajustado, e a 103 R, vai terá uma viagem extra.

Mudanças no dia 23:

Linhas 101 A e 0402 vão ter o último horário ajustado e a 103 R vai ter uma viagem extra.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte