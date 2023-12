Operação da Linha 12-Safira será interrompida por dois meses entre as estações Brás e Tatuapé

Obras irão afetar a circulação pelo trecho entre 26 de dezembro de 2023 e 25 de fevereiro de 2024

GUILHERME STRABELLI

A linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) terá um trecho interditado por dois meses. O trajeto entre as estações Brás e Tatuapé não terá circulação entre os dias 26 de dezembro de 2023 e 25 de fevereiro de 2024.

A interdição acontecerá para a instalação de novos Aparelhos de Mudança de Via (AMVs), que visam facilitar a chegada dos trens às estações, aumentando a fluidez nas linhas.

Além disso, a CPTM informa que são necessárias obras na rede aérea e outros sistemas. Com isso, o trecho terá paralisação total.

“As melhorias feitas em toda a extensão da Linha 12-Safira já reduziram o tempo de viagem de 63 para 53 minutos, mas por conta das restrições nas proximidades da Estação Brás, as composições não conseguem circular em velocidade normal no trecho. Com o Travessão em X, essas restrições irão acabar e a velocidade, consequentemente, aumentará”, explica Pedro Moro, presidente da CPTM.

Para não prejudicar os passageiros, o Sistema Paese foi acionado e a transferência na Estação Tatuapé com a Linha 3- Vermelha do Metrô estará liberada gratuitamente neste período.

Os passageiros também poderão ir de ônibus do Brás para o Tatuapé, em viagem que tem duração estimada de 50 minutos.

A CPTM diz ainda que irá monitorar o fluxo de passageiros nas Linhas e poderá adotar novas estratégias para minimizar o impacto da interdição no trajeto.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte