Linha de ônibus tem itinerário alterado em Campinas (SP), por causa de obra em Avenida, para troca de asfalto, nesta quarta-feira (20)

Mudanças ocorrem até sexta-feira (22)

MICHELLE SOUZA

Nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, o trânsito de veículos na Avenida João Paulo I no trecho entre as ruas Raul Teixeira Penteado e Nabiha Waquim Abrahão, no sentido Centro – bairro, no bairro das Palmeiras, em Campinas, no interior de São Paulo, segue com períodos de interdição.

O desvio no sentido Centro – bairro é pelas vias Raul Teixeira Penteado e Ernesto Ziggiatti. Já no sentido oposto, da Ernesto Ziggiatti para Raul Teixeira.

Os bloqueios seguem até sexta-feira (22), de forma intercalada, das 8h30 às 17h. Após às 17h, a via é liberada para a circulação de veículos.

Na quinta e na sexta-feira, dias 21 e 22, os bloqueios serão feitos no sentido bairro – Centro.

Segundo a prefeitura, a linha 397 (Gramado) será impactada temporariamente durante a duração do bloqueio, mas o trajeto que será adotado ainda não foi informado.

O bloqueio acontece para que a Secretaria de Serviços Públicos faça um recapeamento de 150 metros no asfalto. O trabalho inclui o alargamento e reformulação dos canteiros centrais para proteger as raízes das árvores e a troca das guias. O investimento é de aproximadamente R$ 400 mil.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte