Linha 3-Vermelha do Metrô apresentou problemas para os passageiros no início da manhã desta quarta (20)

Ocorreu falha em trem na estação Pedro II

ADAMO BAZANI

Os passageiros que dependem da linha 3-Vermelha do Metrô em São Paulo encontraram problemas já por volta de 5h30 desta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023.

Ocorreu falha em trem na estação Pedro II, causando circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

A normalização foi por volta de 5h50, mas os passageiros ainda sentiam reflexos em seguida.

A circulação dos trens na Linha 3-Vermelha já foi normalizada. Das 5h37 às 5h45, um trem apresentou falha no sistema de portas e teve um carro esvaziado na estação Pedro II, no sentido de Palmeiras-Barra Funda. A composição seguiu viagem prestando serviço com os demais carros. – diz a companhia em nota.

