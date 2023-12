Tarifa de ônibus em cartão está congelada mas terá aumento a partir de 1º de janeiro para quem paga em dinheiro, em Caxias do Sul (RS)

Decisão foi divulgada pela prefeitura do município

MICHELLE SOUZA

A partir de 1º de janeiro de 2024, os usuários do transporte coletivo de Caxias do Sul (RS) que pagarem a passagem no cartão de pessoa física, não terão reajuste, vão seguir desembolsando R$ 4,90 para utilizar o serviço, mas para quem for pagar em dinheiro, o valor subirá de R$ 6,10 para R$ 6,70. Segundo a prefeitura, entre 90 e 100 mil pessoas utilizam os ônibus diariamente. Desse total, apenas 8,5% paga a tarifa em dinheiro.

A tarifa verde continuará em R$ 3,90, segundo a prefeitura. Esse valor, também exclusivo para pagamento com o cartão de pessoa física, será cobrado de quem utiliza o serviço nos horários de entre pico, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Essa diferença na cobrança acontece porque a prefeitura vai custear parte da passagem paga no cartão. Na quarta-feira (20) deve ser votado na Câmara de vereadores, em sessão extraordinária, um projeto de lei pedindo autorização para que o município utilize R$ 10 milhões ao longo do próximo ano para subsidiar a tarifa. Na prática, o usuário vai pagar R$ 4,90 e a Visate, concessionária responsável pelo serviço, receberá R$ 6,70 por passageiro, essa diferença de R$ 1,80 será paga pelo poder público com recursos próprios para a empresa.

O titular da SMTTM (Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade), Alfonso Willenbring Júnior disse que isso não significa que o município utilizará todo o valor. Esses R$ 10 milhões é uma reserva para custear parte da passagem. Os repasses serão a cada mês, ou seja, de acordo com o número de passageiros que pagaram em cartão e que o município fará a compensação à concessionária. A chamado tarifa técnica, de R$ 6,70, foi calculada pelos técnicos da SMTTM e recomendado na última quinta-feira (14) pelos membros do CMM (Conselho Municipal de Mobilidade). O cálculo leva em conta sucessivos aumentos dos preços dos insumos, dentre os quais o óleo diesel e as carrocerias.

A partir de janeiro de 2024 também, a tarifa para os estudantes será calculada a partir da tarifa técnica, ou seja, custará R$ 3,35.

O secretário da SMTTM, ainda ressalta que a população não tem como arcar com esse aumento e por isso o poder público precisa encontrar alternativas para manter o sistema. “Levamos o valor de R$ 6,70 para o prefeito, que solicitou que, ao menos, pudéssemos manter o valor congelado para quem paga em cartão, que é a grande maioria dos usuários. Estamos cada vez mais incentivando que as pessoas paguem a passagem com o cartão”.

Os créditos adquiridos antes do dia 1º de janeiro de 2024 terão validade pelo prazo de 60 dias. Após o período, será debitado o valor atualizado da tarifa. Da mesma forma, todos os créditos adquiridos têm validade de 360 dias. Após o prazo, eles são invalidados e o montante vai para o sistema como forma de subsídio.

Valores do transporte coletivo a partir de 1º de janeiro de 2024:

Cartão pessoa física: R$ 4,90 (sem aumento)

Vale-transporte: R$ 6,10 (sem aumento)

Dinheiro: R$ 6,70 (aumento de R$ 0,60)

Tarifa verde: R$ 3,90 (sem aumento)

Tarifa estudante: R$ 3,35 (com aumento)

Michelle Souza, para o Diário do Transporte