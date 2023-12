São José dos Campos (SP) começa a instalação de totens com QR Code em pontos de ônibus

Iniciativa visa oferecer maior acessibilidade e informações precisas sobre o transporte público da cidade aos passageiros

ARTHUR FERRARI

A cidade de São José dos Campos (SP) está passando por uma transformação inovadora nos pontos de ônibus. Com objetivo de oferecer maior acessibilidade e informações precisas sobre o transporte público, a instalação de totens informativos com QR Codes está em andamento em 100 pontos estratégicos da cidade.

O projeto, que teve início no último sábado (16), visa substituir as placas antigas por uma sinalização moderna e interativa, proporcionando aos passageiros acesso facilitado a informações cruciais sobre horários, itinerários e opções de transporte. A primeira etapa contemplou a Rua Manoel Borba Gato e as avenidas Anchieta e João Marson, marcando o início de uma atualização que se estenderá ao longo desta semana, gradativamente, em diferentes regiões da cidade.

Ao direcionar a câmera de seus dispositivos móveis para o QR code presente nos totens, os passageiros poderão visualizar dados relevantes sobre os horários de circulação dos ônibus, rotas alternativas e, além disso, terão acesso a links para download de aplicativos do transporte público. A comodidade se estende à possibilidade de recarga do bilhete único e escolar, além de informações detalhadas sobre os serviços de gratuidade destinados a idosos e pessoas com deficiência.

Cada totem é identificado pelo número correspondente ao ponto de ônibus, facilitando a localização tanto em aplicativos quanto em mapas, e exibindo todas as linhas que passam pela região. Construídas em aço galvanizado, essas estruturas verticais seguem o padrão de cor dos abrigos já existentes, mantendo a estética urbana e ocupando uma área de 2,20 metros de altura por 0,30 de largura.

