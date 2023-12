Paraná é grande comprador de veículos Volare; marca tem unidades atuando no estado nos segmentos de fretamento, turismo e escolar

Vendas foram ampliadas recentemente através da concessionária Rodo Service, que entregou 63 ônibus para diferentes clientes

As vendas da Volare, marca líder de vendas de micro-ônibus no Brasil, no Paraná apresentaram crescimento significativo ao longo de 2023, com o fornecimento de veículos para todos os segmentos e aplicações, sobretudo os de fretamento, turismo e escolar. A marca, por meio da concessionária Rodo Service, fez a entrega de 63 unidades para diferentes clientes do estado.

“A atuação da rede de concessionárias Volare tem sido fundamental para o bom desempenho da marca no Paraná e em todo o País. Amplo portfólio de produtos, relacionamento estreito, treinamento contínuo e ações de incentivo para estimular as vendas são diferenciais reconhecidos pelos clientes”, comenta Sidnei Vargas, gerente comercial da Volare.

De acordo com Luiz Fogaça, diretor da Rodo Service, apesar da retração de demanda do mercado brasileiro em 2023, sobretudo em razão da entrada em vigor da legislação de emissões Proconve P8, as vendas foram acima da expectativa. “Para o nosso negócio, o ano foi bastante expressivo e pudemos fornecer bons volumes de veículos para grandes clientes do transporte no estado”, explica.

Nos últimos meses, a Rodo Service entregou 45 unidades da Linha Fly, sendo 26 do modelo Fly 10 e 19 do Volare Fly 9, e 18 unidades da Linha Attack, sendo 11 do modelo Attack 9 e 7 do Volare Attack 8, para clientes como MCCM, Montana, Selmer, J Marcondes, Princesa dos Campos, Francovig, Araucar, Iapó, Dalufra, Cattani e Rimatur. Os veículos foram destinados às aplicações de turismo, fretamento contínuo para transporte de funcionários e transporte escolar e rodoviário

Com amplo portfólio de veículos em todos os segmentos, a Volare oferece modelos com configurações com capacidade de transportar até 53 passageiros. Os modelos Attack 8, Attack 9, Fly 9 e Fly 10 consolidam ainda mais o posicionamento e vanguarda da Volare na oferta de veículos diferenciados e sob medida para as necessidades e demandas das aplicações dos clientes. Apresentam melhor relação custo/benefício e possuem design arrojado e moderno que acompanham as principais tendências no segmento automotivo, com diferenciais competitivos já consagrados, como eficiência, robustez e segurança.

Outro aspecto bastante importante é o powertrain que conta com motorizações Cummins F 3.8, de 157 e 175 cv de potência, caixa Eaton de 6 marchas e eixos Dana ou Meritor, dependendo do modelo escolhido. Além disso, os veículos contam com PBT que variam entre 8,7 e 10,7 toneladas, sendo projetados e montados com componentes amplamente utilizados no mercado, mantendo baixo custo de manutenção e de reposição de peças, além de manter o alto valor de revenda.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte