Compra de ônibus Volvo pela Viação Catedral chega a 152 unidades, diz fabricante

São 88 unidades do modelo Volvo B460R 6×2 e 64 do Volvo B510R 8×2 que já seguem a tecnologia Euro 6 para redução de emissões; 150 Marcopolo e dois Comil

ADAMO BAZANI

A Volvo informou nesta terça-feira, 19 de dezembro de 2023 que o lote de ônibus vendidos para a Viação Catedral, do Cento Oeste, é de 152 unidades já com a tecnologia de redução de emissões Euro 6.

São 88 unidades do modelo Volvo B460R 6×2 e 64 do Volvo B510R 8×2. Os veículos são Double Deck e vão operar em rotas de longa distância, ligando o centro do País às demais regiões.

A empresa atua em 14 estados no Sudeste, Centro-Oeste e, principalmente, Nordeste. São 88 unidades do modelo Volvo B460R 6×2 e 64 do Volvo B510R 8×2. Os veículos são Double Deck e vão operar em rotas de longa distância, ligando o centro do País às demais regiões.

Por meio de nota, enviada pela Volvo, o presidente do Grupo Catedral, Clayton Vidal, disse que a tecnologia presente nos chassis foi decisiva para a compra,

“Estamos ampliando e renovando nossa frota para dar ainda mais qualidade, conforto e segurança aos passageiros. Ao mesmo tempo melhoramos nossa operação com chassis de última geração, mais modernos, menos poluentes e com novas tecnologias”

O diretor comercial de ônibus da Volvo no Brasil, Paulo Arabian, disse que foi a “maior venda de chassis rodoviários feito pela Volvo nos últimos anos”

O negócio foi fechado pela Suécia Veículos, concessionária Volvo que atua na região centro-oeste.

Ainda na nota, a Volvo detalha características dos chassis e as estratégias do Grupo Catedral com a compra.

Potência e economia

Os veículos são da nova plataforma Euro 6 da Volvo, com um novo motor que associa mais potência a menor consumo de combustível. Além disso, traz novas tecnologias que contribuem para reduzir os custos operacionais. “A confiança na marca, o pós-venda eficiente e os avanços tecnológicos foram decisivos em nossa nova escolha pela Volvo”, diz Vidal. Ele lembra que, entre essas inúmeras melhorias, está uma importante mudança promovida pela engenharia da montadora, com a introdução de um avançado sistema de arrefecimento do motor, que separou as posições do Intercooler e do radiador. Os ventiladores são elétricos e só são ligados, parcial ou totalmente, quando é necessário. Esta criativa solução reduz a perda mecânica e hidráulica, consumindo muito menos energia e contribuindo para diminuir também o consumo de diesel.

Segurança

Por baixo do veículo está outro ponto importante em uma operação de transporte de passageiros: o aço LNE60 adotado pela Volvo diminui o peso e torna o chassi desses ônibus a opção mais leve do mercado. “O B460R e o B510R são um salto em tecnologia”, observa Humberto Costa, gerente regional de vendas de ônibus da Volvo.

“Queremos nossa operação com o que há de melhor para atender bem as pessoas que levamos para todos os cantos do Brasil. Estas evoluções na tecnologia nos ajudam a contribuir com menores emissões de gases poluentes, garantir mais segurança para os passageiros e ainda reduzir custos operacionais”, afirma Vidal. Cliente antigo da marca, desde que a empresa de transportes foi fundada em Brasília em 1985, a Viação Catedral tem veículos Volvo em mais de 60% de sua frota atual de 400 ônibus.

Arrojo

Transportando 1,5 milhão de passageiros por ano, a Viação Catedral tem metas arrojadas. Com a aquisição de 152 ônibus Volvo, ela baixa o índice atual de renovação de frota de 2,5 anos para 1,5 ano, uma das mais novas do Brasil. O objetivo é substituir os veículos com, no máximo, três anos de uso. Assim, a empresa estará sempre atualizada tecnologicamente e colocando no mercado de seminovos chassis com alta liquidez, excelente estado de conservação e com preços melhores. “Estamos rejuvenescendo”, brinca o presidente do Grupo.

Sempre projetando novos negócios, o Grupo Catedral fechou recentemente uma parceria com a Flixbus, uma plataforma digital de comercialização de passagens das empresas operadoras no transporte rodoviário de passageiros, com o objetivo de proporcionar uma experiência melhor de viagem e preços mais acessíveis. Pelo menos um terço dos novos chassis Volvo vai rodar numa operação capitaneada pela Flixbus, que está expandindo sua atuação para outras regiões brasileiras. A Catedral começará 2024 mirando outro alvo audacioso: “Estamos trabalhando para atingir o nível das melhores operadoras de transporte do Brasil nos próximos anos”, informa o empresário.

Carrocerias

Dos 152 veículos adquiridos pela Catedral, 150 chassis foram encarroçados pela Marcopolo, com o modelo DD1800 G8, a última geração da fabricante, com várias configurações internas para poltronas leito-cama, leito, semileito. Duas unidades receberam carrocerias da Comil, do modelo Invictus DD.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes