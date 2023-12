SC Minas, da Viação Santa Cruz, adquire 31 ônibus Busscar El Buss 320L

Veículos montados sobre chassi Mercedes-Benz OF-1721 começam a ser entregues ainda em dezembro

ARTHUR FERRARI

Já começaram a ser entregues, em dezembro, os primeiros El Buss 320L à SC Minas, empresa responsável pelas principais linhas da região sul de Minas Gerais. Ao todo, 31 ônibus montados sobre chassi Mercedes-Benz OF-1721 serão incorporados à frota da empresa que faz parte da Viação Santa Cruz.

O modelo escolhido possui 46 poltronas Class Soft, equipadas com apoio de braço articulado, apoio de pés e vicoelástico. Tomada USB e luz de leitura individuais estão disponíveis no porta pacotes.

Destinado a viagens de curta duração e fretamentos, o El Buss 320L possui faróis em LED, sensor de estacionamento e espelho retrovisor carenado. A cabine do motorista é equipada com painel multimídia, sistema de gravação de imagens (DVR), poltrona com amortecedor pneumático, apoio de cabeça e cinto de segurança de três pontos retrátil.

De acordo com Francisco Mazon, CEO da SC Minas, a frota da empresa é totalmente padronizada com ônibus Busscar. “A frota 100% Busscar facilita a operacionalização, tanto para os motoristas quanto para os mecânicos, além disso, a qualidade dos veículos garante o melhor conforto aos nossos clientes”, comenta. Para 2024, o empresário prevê a aquisição de novos modelos Busscar e a adequação total da frota para veículos com chassi Euro 6, que reduz a emissão de poluentes.

Para o diretor comercial da Busscar, Paulo Corso, é uma satisfação ver a marca Busscar compondo a frota da SC Minas. “A Viação Santa Cruz é nosso cliente de longa data e esta grande aquisição reforça ainda mais nosso compromisso com a empresa. Em 2024, projetamos um ano promissor e pretendemos estreitar ainda mais nossa parceria”, revela.

