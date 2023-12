Prefeitura do Rio de Janeiro assina contrato de R$ 29 milhões para construção de garagem de ônibus do sistema BRT em Paciência

Statled Brasil Construtora e Participações assumirá obras por dispensa de licitação

ALEXANDRE PELEGI

A Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro autorizou a contratação, por dispensa de licitação, da empresa Statled Brasil Construtora e Participações para as obras de construção de garagem de ônibus do Sistema BRT em Paciência.

A garagem está situada na Avenida Cesário de Melo, nº 11.800.

O despacho da Secretária foi publicado no Diário Oficial da Cidade do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023.

O valor estimado do contrato é de quase R$ 30 milhões (R$ 29.766.436,42).

A Statled participou da licitação para as obras da garagem em Paciência no início deste ano, vencida pela Belmac Construtora Ltda com a proposta de R$ 35 milhões (R$ 35.285.468,76). [Relembre]

A Belmac apresentou maior percentual de desconto do valor previsto (19%), enquanto a Statled ofertou desconto de 5,38%.

Em novembro passado, como mostrou o Diário do Transporte, a Secretaria criou uma Comissão Especial de Rescisão Amigável do contrato celebrado com a Belmac (Relembre).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes