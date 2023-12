Governo do Ceará institui Tarifa Zero para estudantes da Grande Fortaleza

Cartões começarão a ser entregues na quarta-feira (20) e intenção é ampliar a gratuidade para outros públicos nas próximas fases

ADAMO BAZANI

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, postou em suas redes sociais que sancionou nesta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, o Programa Vai e Vem, que institui tarifa zero nos sistemas de ônibus, vans e trilhos que ligam as cidades da Região Metropolitana de Fortaleza.

Nesta primeira fase, de acordo com o governador, serão beneficiados estudantes das redes pública e privada. Nas próximas fases, ainda sem previsão de implantação, outros públicos devem ser atendidos.

Ainda de acordo com Elmano de Freitas, os primeiros cartões começarão a ser entregues na próxima quarta-feira (20).

Para ter acesso à gratuidade, o estudante precisa estar devidamente matriculado, comprovar que usa transporte coletivo entre diferentes cidades para ir às instituições de ensino e ainda ter a carteira de estudante válida para a macrorregião.

O programa assegura uma passagem de ida e uma de volta nos deslocamentos entre os municípios da RMF com destino a Fortaleza.

Veja a mensagem na íntegra:

Sancionei a Lei que institui o programa VaiVem na Região Metropolitana de Fortaleza. A iniciativa abrangerá, nesta primeira fase, todos os estudantes da RMF, de instituições públicas e privadas, que estejam regularmente matriculados em um município diferente do seu local de moradia. É preciso ter ainda carteira de estudante válida para a macrorregião.

O programa assegura uma passagem de ida e uma de volta nos deslocamentos entre os municípios da RMF com destino a Fortaleza. Esse é um compromisso de campanha que estou cumprindo.

O valor que seria usado para o pagamento da passagem agora poderá ser utilizado na compra de comida e de outros itens essenciais. Os cartões começarão a ser entregues na próxima quarta-feira (20).

