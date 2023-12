Cataguases (MG) lança licitação do transporte coletivo com valor de outorga de R$ 1 milhão

Concessão será feita em quatro lotes de linhas, com sessão pública maraca para 19 de fevereiro de 2024

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Cataguases, cidade com 66 mil habitantes em Minas Gerais, lançou a licitação para concessão do transporte coletivo conforme publicação no Diário Oficial da União de sexta-feira, 15 de dezembro de 2023.

Em toda a história do município o sistema de transporte coletivo não obteve sucesso na realização de processo licitatório para a prestação do serviço, diz o termo de referência da concorrência. Atualmente, a lei que regulamenta juridicamente e operacionalmente o sistema apresenta a contratação em caráter precário.

A abertura do Processo Licitatório, na modalidade Concorrência Pública, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, e será do tipo maior valor de outorga, por regime de concessão, de quatro lotes de linhas que formam o sistema municipal.

Os interessados poderão obter o edital através do site www.cataguases.mg.gov.br.

O sistema de transporte coletivo por ônibus do município é operado atualmente por duas empresas, a Transportes Coletivos Léo e a Sereno Tur. O serviço é gerenciado e fiscalizado pela Prefeitura através do órgão executivo de Trânsito e Transporte Público do Município de Cataguases – CATRANS.

O sistema atual é constituído de 28 linhas (do tipo diametral), que utilizam uma frota total de 30 veículos, que transportam cerca de, aproximadamente, 19 mil passageiros por dia útil (dados de junho de 2023).

A tarifa atualmente no sistema do transporte urbano é de R$ 3,50. Após a assinatura do contrato este valor subirá para R$ 3,80.

A frota Inicial para a operação dos serviços de acordo com o edital é de sete veículos operacionais por lote e quatro veículos reservas, totalizando 32 veículos.

Atualmente com características diametrais, a nova rede será baseada em um sistema radial, aliado a uma integração tarifária usando o sistema de bilhetagem eletrônica, que deverá ser implantado pelas futuras concessionárias. Isso possibilitará aos usuários acessar todas as regiões do município pagando apenas uma tarifa.

Na rede proposta existem duas linhas que serão circulares, para atender bairros próximos demais do centro, possibilitando assim que a viagem possa atender outro bairro sem prejuízo significativo ao tempo de viagem.

A proposta comercial será apresentada mediante a oferta do maior valor de outorga, tendo como base os valores definidos pelo edital:

– Lote 1 = R$ 250.261,20;

– Lote 2 = R$ 254.373,00;

– Lote 3 = R$ 251.819,40;

– Lote 4 = R$ 254.902,20.

A remuneração básica dos serviços prestados será pela apropriação, pela Concessionária, da tarifa pública paga pelos usuários.

O Edital ressalta que poderá ser prevista a implantação de pagamento de subsídios para auxiliar no custeio das gratuidades ou diminuição da tarifa. “Nesses casos, a tarifa deverá ser recalculada ou deverá ser apresentado estudo em que apresente a cobertura dos custos pelo subsidio proposto”, diz o edital.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes