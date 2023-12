Acidente entre caminhão e dois ônibus no túnel da Serra do Cafezal, altura do Km 360 da Rodovia Régis Bittencourt, deixa mortos e feridos após incêndio na noite deste domingo (17)

Colisão aconteceu na descida sentido Curitiba (PR), ainda em Miracatu (SP); pistas foram totalmente bloqueadas e congestionamento se estendeu por dez quilômetros

ARTHUR FERRARI

Um acidente entre um caminhão e dois ônibus acabou deixando duas pessoas mortas após incêndio na Rodovial Régis Bittencourt, na altura do Km 360, durante a noite deste domingo, 17 de dezembro de 2023.

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para atender a ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 18h50 no túnel da descida da Serra do Cafezal, sentido Curitiba (PR), mas ainda na altura de Miracatu (SP). As vítimas fatais acabaram carbonizadas pelo fogo que atingiu o caminhão.

Outras três pessoas foram socorridas pela concessionária Arteris Régis, responsável pela gestão do trecho da rodovia. Não há informações sobre o estado de saúde dessas vítimas até o momento.

Durante o atendimento à ocorrencia, o congestionamento chegou a dez quilômetros.

O trânsito para veículos foi totalmente liberado por volta das 23h.

Os veículos envolvidos no acidente são uma carreta Mercedes-Benz 1933 branca, registrada na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, um ônibus Scani Marcopolo com placas de Curitiba (PR) e outro Scania Marcopolo registrado em Paula Freitas (PR). Ainda não se sabe a quais empresas pertencem os veículos.

O Diário do Transporte peocurou a Arteris Régis para mais informações e aguarda.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte