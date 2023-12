Rodoviária de Curitiba (PR) deve receber mais de 84 mil passageiros para o Natal

Autoridades também esperam aumento no movimento para o feriado do Ano Novo

GUILHERME STRABELLI

A Rodoviária da cidade de Curitiba, capital do Paraná, prevê 84 mil embarques para o Natal, representando um aumento de 10 em relação ao ano de 2022. Na ocasião, foram registrados 76.214 passageiros no mesmo período.

Segundo a Urbs (Urbanização de Curitiba S/A), o fluxo de embarque no terminal deve crescer a partir deste domingo, 17 de dezembro de 2023, com o pico estando concentrado nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, com mais de 40 mil passageiros. Ao todo, 2.690 ônibus deverão deixar a capital paranaense entre os dias 17 e 23 de dezembro.

O principal destino dos passageiros é o interior do Paraná, representando 45 dos embarques. Santa Catarina (18%), litoral do Paraná (15%) e São Paulo (12%) vêm na sequência.

Para o ano novo, a Urbs espera que 90 mil pessoas deixem Curitiba de ônibus entre os dias 25 e 31 de dezembro, com aumento de 4% em relação a 2022, quando foram registrados 86.715 passageiros.

Mais de 2,7 mil ônibus devem deixar a capital. O maior movimento deve estar concentrado no dia 29 de dezembro, quando são esperados 19 mil embarques.

Ao contrário do Natal, o litoral paranaense é o destino mais procurado, representando 40% das viagens, sendo seguido por Santa Catarina (22%) e interior do Paraná (18%).

De acordo com a Urbs, haverá reforço para o atendimento durante o período. As linhas de ônibus que dão acesso ao terminal terão veículos de reserva à disposição da fiscalização em caso de necessidade.

