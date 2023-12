FOTOS E VÍDEOS: Área Metropolitana de Lisboa reduz preço das passagens e unifica sistema de bilhetagem

Projeto implantado reconhece que, antes de morador de uma cidade, quem usa transporte é antes de tudo um cidadão da metrópole

ALEXANDRE PELEGI

(Colaboração de Arthur Ferrari)

O Diário do Transporte esteve em Lisboa na última semana, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023.

A convite da TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, empresa pública que gere o transporte público na área metropolitana da capital, fomos conhecer ao vivo a experiência que os portugueses vêm realizando para um tema que ainda é um tabu para nós brasileiros, em particular a Grande São Paulo: instituir uma autoridade que gerencia a mobilidade das pessoas de toda a região, independente do município em que residem e do meio de transporte que utilizam.

O Carris Metropolitana, empresa pública que nasceu como iniciativa dos 18 municípios da Grande Lisboa, através da TML conseguiu fundir a operação do transporte público rodoviário de toda a região numa só imagem e serviço.

Para cumprir esse objetivo, foi necessário um elevado grau de complexidade tecnológica e operacional. Mas o resultado nós pudemos conferir: seja barco, ônibus, bonde, trem ou metrô, o que o morador da região metropolitana de Lisboa enxerga é um sistema que tem a mesma identidade visual, usa o mesmo bilhete, e pratica a mesma tarifa.

SIMPLIFICANDO A TARIFA, UNIFICANDO A BILHETAGEM

Como forasteiros, portanto sem conhecer os limites que separam as cidades que compõem a grande mancha urbana da Grande Lisboa, pudemos sentir de fato esse conceito de sistema único, onde não se distingue o meio de transporte utilizado, nem o valor a ser pago a cada mudança, para se cumprir uma viagem do começo ao fim.

Ao simplificar o sistema tarifário confuso que chegou ao absurdo de gerar mais de sete mil combinações de preços diferentes para viagens entre cidades da região, a TML produziu uma mobilidade muito mais barata, com pequenas variações e de fácil entendimento para o viajante. Foi isso que vimos e sentimos.

Portanto, além da Carris Metropolitana, que disciplinou o sistema de transporte rodoviário e organizou a operação realizando uma nova licitação, a TML unificou o sistema de bilhetagem, o que até então era um serviço de iniciativa do operador.

Para Sônia Alegre, a bilhetagem nas mãos dos operadores impedia que a autoridade pública tivesse conhecimento e controle dos dados, algo impensável quando a preocupação é planejar o sistema de transporte. Ao estatizar a atividade, o Estado ganhou poder para assumir exigências de serviços e de fiscalizar a atuação das empresas contratadas para transportar as pessoas, passando a ter uma visão abrangente e realista da estrutura de custos e receitas.

Tudo isso parece sonho para quem precisa se locomover na Grande São Paulo, onde a diversidade de cartões, as diferentes tarifas, e as múltiplas autoridades constituídas na gestão dos transportes funcionam quase como um obstáculo à mobilidade.

A experiência portuguesa partiu do princípio que melhorar o sistema passava antes de tudo por disciplinar e simplificar seu funcionamento, começando pelo reconhecimento do óbvio: antes de morador em uma cidade, quem usa transporte é acima de tudo um cidadão da metrópole. Seja na Grande Lisboa, seja na Grande São Paulo ou Grande Recife, empregos e residências estão cada vez menos na mesma cidade, apesar de muitas vezes estarem próximos. Isso vale para escolas, lazer, hospitais e sistemas de saúde…

Ao invés de ficar refém de diferentes senhores, o viajante metropolitano precisa ter à sua disposição um sistema que o respeite e atenda. Afinal, é da mobilidade das pessoas que a economia vive e depende.

Pois na Grande Lisboa a geografia foi posta de lado, no instante em que os municípios optaram por atender à necessidade de todos os moradores.

Assim surgiu o sistema Navegante, como explica a campanha institucional, “um ecossistema de mobilidade

interoperável aberto e flexível”.

Na visita que a reportagem fez à TML, sempre acompanhada por Sonia Alegre, fomos levados a jornadas de transporte por ruas, trilhos, a atravessar o Tejo, histórico rio que corta a cidade de Lisboa, de onde partiram as naus e as caravelas dos grandes descobrimentos.

Munido apenas pelo Cartão Navegante, pudemos entender o significado da frase que sintetiza o programa:

1 cartão, 1 passe = todos os operadores, todos os municípios.

O Cartão Navegante concretiza para o viajante o “passe livre” que o permite se mover de um ponto a outro da metrópole, seja de Mafra a Lisboa, de Oeiras a Cascais, por uma tarifa bem mais em conta que anteriormente. Como explica Filipa Studer, do departamento da TML, o Navegante começou por ser um produto ao serviço das pessoas, e hoje é um serviço criado a pensar nas pessoas, nas cidades e na sua mobilidade.

Nos ônibus da Carris Metropolitana, operados por quatro diferentes empresas que venceram a licitação, um painel logo na entrada do coletivo, ao lado dos validadores, explica de forma sucinta a simplicidade do sistema tarifário.

Apenas cinco modalidades atendem a todas as necessidades de locomoção, seja viagens apenas dentro de um único município (passe navegante municipal), seja por mais de um (passe navegante metropolitano).

Há preços para viagens ocasionais e para viagens frequentes, com direito a viajar sem limites de meios ou quantidades por 30 dias.

Nas jornadas que fizemos pudemos utilizar todos os meios, e verificar, como viajantes, que estamos o tempo todo dentro de um mesmo sistema, com a identidade visual mantida nos veículos, nos uniformes dos operadores, nas lojas de atendimento, no cartão Navegante.

Fomos do Cais do Sodré a Cacilhas de barco, onde conhecemos uma das lojas de atendimento ao passageiro da Carris Metropolitana, onde se pode obter o cartão Navegante personalizado. A TML fez um cartão especial para a reportagem do Diário do Transporte, com o qual acessamos todos meios durante a estada em Lisboa.

Uma máquina nas Lojas de atendimento, totalmente automatizada, permite que o passageiro obtenha seu cartão, com foto e chip. Basta introduzir o cartão de identidade nacional, que os dados e a foto são recolhidos automaticamente para o sistema da Carris.

Assista ao vídeo e veja como funciona:

SUBSÍDIO

Para quem quer saber como as contas se equilibram, a resposta é clara: há subsídio, mas ele é resultado da participação de todos os acionistas do sistema, os 18 municípios. Cada cidade dá sua contribuição com base em sua população e condição econômica. O Estado português complementa o bolo, fazendo a conta fechar. Com essa decisão política, a tarifa baixou de forma sustentável ao criar um sistema atrativo, o que permitiu reverter a queda de passageiros, ampliada pela pandemia.

Do outro lado, a TML definiu exigências para que todo este sistema funcione, o que começou com a necessidade de ampliação do atendimento a todas as regiões, e uma melhoria imediata nos veículos da frota rodoviária, hoje com ônibus novos e com tecnologia moderna.

A eletrificação? Este tema trataremos em outro artigo, mas apenas adiantando que na Grande Lisboa a cautela foi essencial na exigência de novas tecnologias. A nova licitação determinou ônibus novos, mas definiu um limite mínimo de 5% da frota para tecnologias limpas, como GNV e elétricos.

IDENTIDADE VISUAL

Todo o sistema traz a cor amarela como identificação única.

No caso dos ônibus, cuja concessão foi realizada recentemente para as quatro áreas da Área Metropolitana de Lisboa, o nome do operador quase não é visível. O importante, disse Sonia Alegre, “é identificar o sistema, e não quem o sistema contrata para atender ao cidadão”.

“Queremos que rodos saibam que somos os responsáveis pela operação. Todos os problemas cabe a nós resolver, e para isso criamos uma imagem única para os veículos, os uniformes, as lojas, os cartões”, diz Sonia.

Reunião com a equipe da TML: à esquerda, Bernardo Alves, do departamento de Estudos e Planejamento, e Filipa Studer, do departamento de Marketing da TML. À direita, Sonia Alegre, administradora da TML

Municípios que compõem a AML:

Alcochete, Almada, Barreiro, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sintra, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira.

Nas próximas matérias o Diário do Transporte vai contar como anda o processo de eletrificação na Área Metropolitana da Grande Lisboa, e ainda como o sistema de concessão foi montado e suas exigências com vistas à melhoria da qualidade do sistema.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes